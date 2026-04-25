«Им на это плевать». Бубнов — о пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Краснодаром»

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о назначенном главным арбитром Артёмом Чистяковым пенальти в ворота «Спартака» в матче 26-го тура Мир РПЛ с «Краснодаром» (1:2).

— Я считаю, что в таких ситуациях нельзя вообще назначать пенальти, потому что это не игра рукой, а мяч попал в руку.

— У него [Умярова] движение пошло машинально, после того, как его Кордоба отталкивал, чтобы сохранить координацию.

— Правильно! А им [судьям] на это плевать, потому что они не видят. Мажич (глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза. — Прим. «Чемпионата») не может эту проблему решить. Не знаю почему, но не может. Надо всех тренеров и спецов собрать и выработать единое мнение трактовки правил. Приняли, методичку написали, всех судей вызвали, показали все моменты. Начинают играть и не выполняют, всё, дисквалифицировать и убирать, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

На 45+1-й минуте арбитр после просмотра VAR назначил пенальти в ворота красно-белых за попадание мяча в руку полузащитнику «Спартака» Наилю Умярову.