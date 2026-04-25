«Сегодня на поле я видел команду». Челестини — о ничьей ЦСКА с «Рубином»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался о матче 27-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором его команда сыграла вничью с казанским «Рубином» (0:0).

— Вы сыграли первый матч «на ноль» в 2026 году, довольны игрой своей команды?

— Я сказал им до матча, что не хочу, чтобы мы пропустили гол. Начинаем много говорить о том, что пропускаем много голов, но в основном мы пропускаем один раз за матч. При этом нам трудно даются голы, поэтому есть временные периоды, когда мы можем забить три, как в матче с махачкалинским «Динамо», или пять, как с «Акроном», но потом наступил период, когда голы тяжело забиваем. Сейчас очень важно не пропускать, ведь если пропустим первыми, то очень тяжело будет отыграться.

— Почему мы не увидели забитых голов?

— Мне кажется, что в этот момент мы должны быть практичными. У нас есть сложности с мячом. В весенней части нам не хватает уверенности, многое не получается так, как мы бы хотели. Сегодня нам не хватило качества на последней трети поля, не хватило обыгрышей. Но команда была сконцентрирована на единоборствах, обороне. К сожалению, не удалось воспользоваться возможностями, которые мы создали впереди.

— После предыдущей игры вы сказали, что команде не хватило уверенности. Как вы считаете, игра без забитых мячей повлияет на уверенность коллектива?

— Мы сейчас пытаемся обрести новую динамику. Я сказал, что после «Краснодара» что‑то у нас нарушилось. Поражение от «Сочи» очень тяжело отразилось на команде, но мы продолжили бороться, и сейчас все сплотились. Сегодня на поле я видел команду, они вместе сражались и боролись, у них было желание победить, — сказал Челестини в эфире «Матч ТВ».

После 27 туров чемпионата России «Рубин» набрал 39 очков и занимает седьмое место. ЦСКА заработал 45 очков и располагается на пятой строчке.