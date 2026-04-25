«Барселона» победила «Хетафе» в матче 32-го тура Ла Лиги

Завершился матч 32-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Хетафе» и «Барселона». Игра прошла на стадионе «Колисеум» (Хетафе, Испания). В качестве главного арбитра выступил Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо. Победу в матче со счётом 2:0 праздновали футболисты команды гостей.

Первый мяч в матче забил полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес на 45-й минуте. Нападающий Маркус Рашфорд удвоил преимущество хозяев на 74-й минуте, установив окончательный счёт — 2:0.

После 33 матчей чемпионата Испании «Барселона» набрала 85 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Хетафе» располагается на шестой строчке. У команды в активе 44 очка.

В следующем матче чемпионата «Барселона» на выезде сыграет с «Осасуной» (2 мая), а «Хетафе» на день позже в домашней игре встретится с «Райо Вальекано».