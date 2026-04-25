Штутгарт — Вердер Бремен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
Хетафе — Барселона, результат матча 25 апреля 2026, счёт 0:2, 32-й тур Ла Лиги 2025/2026

«Барселона» победила «Хетафе» в матче 32-го тура Ла Лиги
Завершился матч 32-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Хетафе» и «Барселона». Игра прошла на стадионе «Колисеум» (Хетафе, Испания). В качестве главного арбитра выступил Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо. Победу в матче со счётом 2:0 праздновали футболисты команды гостей.

Хетафе
0 : 2
Барселона
0:1 Лопес – 45'     0:2 Рашфорд – 74'    

Первый мяч в матче забил полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес на 45-й минуте. Нападающий Маркус Рашфорд удвоил преимущество хозяев на 74-й минуте, установив окончательный счёт — 2:0.

После 33 матчей чемпионата Испании «Барселона» набрала 85 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Хетафе» располагается на шестой строчке. У команды в активе 44 очка.

В следующем матче чемпионата «Барселона» на выезде сыграет с «Осасуной» (2 мая), а «Хетафе» на день позже в домашней игре встретится с «Райо Вальекано».

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Барселона» не намерена активировать пункт о выкупе Рашфорда у «МЮ» — The Athletic
