Чалов забил дебютный гол и сделал ассист за «Кайсериспор» и помог обыграть «Ризеспор»

Завершился матч 31-го тура турецкой Суперлиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Кайсериспор» и «Ризеспор». Игра проходила на стадионе «РХГ Энертюк Энерджи» в Кайсери. Игра закончилась победой хозяев поля со счётом 2:0.

Первый гол в матче забил нападающий «Кайсериспора» Фёдор Чалов на 79-й минуте. В конце встречи на 88-й минуте полузащитник Ласло Бенеш с передачи Чалова увеличил преимущество хозяев поля.

Отметим, что Фёдор Чалов набрал первые результативные действия за 11 матчей в чемпионате Турции.

На данный момент «Кайсериспор» набрал 26 очков в 31 матче и располагается на 16-й строчке турнирной таблицы, в зоне вылета. «Ризеспор» с 37 очками занимает девятое место.