Чалов забил дебютный гол и сделал ассист за «Кайсериспор» и помог обыграть «Ризеспор»
Завершился матч 31-го тура турецкой Суперлиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Кайсериспор» и «Ризеспор». Игра проходила на стадионе «РХГ Энертюк Энерджи» в Кайсери. Игра закончилась победой хозяев поля со счётом 2:0.
Турция — Суперлига . 31-й тур
25 апреля 2026, суббота. 17:00 МСК
Кайсериспор
Кайсери
Окончен
2 : 0
Ризеспор
Ризе
1:0 Чалов – 79' 2:0 Бенеш – 88'
Первый гол в матче забил нападающий «Кайсериспора» Фёдор Чалов на 79-й минуте. В конце встречи на 88-й минуте полузащитник Ласло Бенеш с передачи Чалова увеличил преимущество хозяев поля.
Отметим, что Фёдор Чалов набрал первые результативные действия за 11 матчей в чемпионате Турции.
На данный момент «Кайсериспор» набрал 26 очков в 31 матче и располагается на 16-й строчке турнирной таблицы, в зоне вылета. «Ризеспор» с 37 очками занимает девятое место.
