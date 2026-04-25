«Барселона» оторвалась от «Реала» на 11 очков за пять туров до завершения чемпионата
«Барселона» оторвалась от «Реала» на 11 очков за пять туров до завершения чемпионата Испании. Это произошло в матче 32-го тура Ла Лиги, в котором сине-гранатовые обыграли «Хетафе» (2:0). Игра прошла на стадионе «Колисеум» (Хетафе, Испания). В качестве главного арбитра выступил Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо.
Испания — Примера . 32-й тур
25 апреля 2026, суббота. 17:15 МСК
Хетафе
Окончен
0 : 2
Барселона
0:1 Лопес – 45' 0:2 Рашфорд – 74'
Мадридский «Реал» свой матч 32-го тура провёл в пятницу, 24 апреля, и сыграл вничью с «Бетисом» (1:1).
Таким образом, после 33 матчей чемпионата Испании «Барселона» набрала 85 очков и возглавляет турнирную таблицу. Мадридский «Реал» располагается на второй строчке. У команды в активе 74 очка.
