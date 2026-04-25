Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Штутгарт — Вердер Бремен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
«Барселона» оторвалась от «Реала» на 11 очков за пять туров до завершения чемпионата

«Барселона» оторвалась от «Реала» на 11 очков за пять туров до завершения чемпионата Испании. Это произошло в матче 32-го тура Ла Лиги, в котором сине-гранатовые обыграли «Хетафе» (2:0). Игра прошла на стадионе «Колисеум» (Хетафе, Испания). В качестве главного арбитра выступил Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо.

Испания — Примера . 32-й тур
25 апреля 2026, суббота. 17:15 МСК
Хетафе
Окончен
0 : 2
Барселона
0:1 Лопес – 45'     0:2 Рашфорд – 74'    

Мадридский «Реал» свой матч 32-го тура провёл в пятницу, 24 апреля, и сыграл вничью с «Бетисом» (1:1).

Таким образом, после 33 матчей чемпионата Испании «Барселона» набрала 85 очков и возглавляет турнирную таблицу. Мадридский «Реал» располагается на второй строчке. У команды в активе 74 очка.

