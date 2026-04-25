«ЦСКА — невероятная команда». Тренер «Рубина» Артига — перед матчем с армейцами

Главный тренер казанского «Рубина» Франк Артига высказался перед матчем 27-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА. Встреча пройдёт сегодня, 25 апреля, начало в 19:30 мск.

«Вторая часть чемпионата у нас получается достаточно достойной и успешной, на этом отрезке мы хорошо выглядели в матчах с соперниками из верхней части таблицы. Но и не стоит забывать о соперниках, которые находятся внизу, игры с ними проходят в бескомпромиссной борьбе.

Сегодня надеемся показать хорошую игру и биться. ЦСКА — невероятная команда. У них очень сильный состав, равноценные игроки как в стартовом составе, так и на скамейке. В сегодняшний матч мы постараемся перенести ту же динамику, которая была в игре с «Динамо» (1:0), действовать здорово в плане прессинга, работы с мячом, при необходимости активно действовать в низком или среднем блоке», — сказал Артига в эфире «Матч ТВ».

После 26 туров чемпионата России «Рубин» набрал 38 очков и занимает седьмое место. ЦСКА заработал 44 очка и располагается на шестой строчке.