Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Штутгарт — Вердер Бремен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Челестини рассказал, почему Кисляк остался вне стартового состава ЦСКА на матч с «Рубином»

Комментарии

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини ответил на вопрос, почему в стартовом составе красно-синих на матч 27-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Рубином» не вышли полузащитник Матвей Кисляк, а также нападающий Лусиано Гонду и защитник Милан Гаич.

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
25 апреля 2026, суббота. 19:30 МСК
Рубин
Казань
Окончен
0 : 0
ЦСКА
Москва

— Как проходила подготовка команды к матчу, учитывая, что у вас это третья игра за неделю?
— Мы подошли к финалу. Очевидно, что мы не можем рисковать, ведь одна травма — и человек уже не сыграет. Это надо было учитывать и принимать во внимание. У Кисляка были небольшие проблемы с задней поверхностью бедра, и мы предпочли дать ему небольшую паузу. Сейчас у нас будет заключительный матч на неделе, а следующий будет через семь дней, чтобы восстановить команду и подготовить её к «Зениту».

— Именно с этим связано отсутствие Гаича и Лусиано сегодня?
— У Гаича небольшая травма, а Лусиано играл все матчи, поэтому я решил выбрать другого игрока. Ничего особенного у него нет, — приводит слова Челестини «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне РПЛ Матвей Кисляк выходил на поле с первых минут в 25 встречах.

После 26 туров чемпионата России «Рубин» набрал 38 очков и занимает седьмое место. ЦСКА заработал 44 очка и располагается на шестой строчке.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android