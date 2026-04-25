Челестини рассказал, почему Кисляк остался вне стартового состава ЦСКА на матч с «Рубином»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини ответил на вопрос, почему в стартовом составе красно-синих на матч 27-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Рубином» не вышли полузащитник Матвей Кисляк, а также нападающий Лусиано Гонду и защитник Милан Гаич.

— Как проходила подготовка команды к матчу, учитывая, что у вас это третья игра за неделю?

— Мы подошли к финалу. Очевидно, что мы не можем рисковать, ведь одна травма — и человек уже не сыграет. Это надо было учитывать и принимать во внимание. У Кисляка были небольшие проблемы с задней поверхностью бедра, и мы предпочли дать ему небольшую паузу. Сейчас у нас будет заключительный матч на неделе, а следующий будет через семь дней, чтобы восстановить команду и подготовить её к «Зениту».

— Именно с этим связано отсутствие Гаича и Лусиано сегодня?

— У Гаича небольшая травма, а Лусиано играл все матчи, поэтому я решил выбрать другого игрока. Ничего особенного у него нет, — приводит слова Челестини «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне РПЛ Матвей Кисляк выходил на поле с первых минут в 25 встречах.

После 26 туров чемпионата России «Рубин» набрал 38 очков и занимает седьмое место. ЦСКА заработал 44 очка и располагается на шестой строчке.