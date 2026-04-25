Сенников: обидно, что «Локомотив» хорошо играет с «Зенитом», а в Самаре не находит сил

Экс-защитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сенников отреагировал на поражение железнодорожников в матче 27-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (0:2).

«Третье место от «Локомотива» пока не уплывает. Понятно, что борьба будет до конца. Обидно только, что с «Зенитом» (0:0) играют хорошо, а потом едут в Самару и не находят сил на победу. Настрой влияет, может, эйфория после хорошего матча — думают, что с «Крыльями» справятся. А с такими командами ещё тяжелее играть.

За весну «Спартак» набрал очки, чуть приблизился, а «Балтика» и ЦСКА были на тех же позициях. У «Локомотива» был момент, когда могли на первое место выйти, но сыграли вничью с «Ахматом», а теперь борьба только за третье», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России с 49 очками в 27 матчах. «Крылья» располагаются на 12-й строчке. В активе самарцев 26 набранных очков.