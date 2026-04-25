«Тренер — соберитесь и команда услышит!» Губерниев — о поражении «Локо» в матче 27-го тура

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев высказался после поражения «Локомотива» от «Крыльев Советов» в матче 27-го тура Мир Российской Премьер-Лиги (0:2).

«Неужели опять «Локомотиву» не хватит надёжности в концовке!? Проиграть «Крыльям» 0:2! Галактионову пожелаю уверенности и хладнокровия! Тренер — соберитесь и команда услышит! Услышит и не подведёт!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России с 49 очками в 27 матчах. «Крылья» располагаются на 12-й строчке. В активе самарцев 26 набранных очков.

В следующем туре «Локомотив» сыграет с московским «Динамо» (1 мая).