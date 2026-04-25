«Тренер — соберитесь и команда услышит!» Губерниев — о поражении «Локо» в матче 27-го тура
Поделиться
Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев высказался после поражения «Локомотива» от «Крыльев Советов» в матче 27-го тура Мир Российской Премьер-Лиги (0:2).
Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
25 апреля 2026, суббота. 17:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
2 : 0
Локомотив М
Москва
1:0 Олейников – 31' 2:0 Рахманович – 53'
«Неужели опять «Локомотиву» не хватит надёжности в концовке!? Проиграть «Крыльям» 0:2! Галактионову пожелаю уверенности и хладнокровия! Тренер — соберитесь и команда услышит! Услышит и не подведёт!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России с 49 очками в 27 матчах. «Крылья» располагаются на 12-й строчке. В активе самарцев 26 набранных очков.
В следующем туре «Локомотив» сыграет с московским «Динамо» (1 мая).
Комментарии
- 26 апреля 2026
-
05:51
-
05:43
-
04:59
-
04:52
-
04:44
-
04:38
-
04:24
-
04:02
-
03:44
-
03:22
-
03:17
-
03:04
-
02:42
-
02:20
-
02:15
-
01:54
-
01:14
-
00:53
-
00:44
-
00:43
-
00:39
-
00:37
-
00:29
-
00:20
-
00:06
-
00:02
-
00:00
- 25 апреля 2026
-
23:59
-
23:57
-
23:46
-
23:41
-
23:23
-
23:07
-
22:59
-
22:53