«Тренер — соберитесь и команда услышит!» Губерниев — о поражении «Локо» в матче 27-го тура

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев высказался после поражения «Локомотива» от «Крыльев Советов» в матче 27-го тура Мир Российской Премьер-Лиги (0:2).

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
25 апреля 2026, суббота. 17:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
2 : 0
Локомотив М
Москва
1:0 Олейников – 31'     2:0 Рахманович – 53'    

«Неужели опять «Локомотиву» не хватит надёжности в концовке!? Проиграть «Крыльям» 0:2! Галактионову пожелаю уверенности и хладнокровия! Тренер — соберитесь и команда услышит! Услышит и не подведёт!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России с 49 очками в 27 матчах. «Крылья» располагаются на 12-й строчке. В активе самарцев 26 набранных очков.

В следующем туре «Локомотив» сыграет с московским «Динамо» (1 мая).

