Результаты матчей Первой лиги — 2025/2026 по футболу на 25 апреля

В субботу, 25 апреля, стартовал 31-й тур Лиги Pari сезона-2025/2026, в рамках которого прошёл один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом прошедшей встречи.

«Спартак» Кострома — «Арсенал» Тула — 1:1.

Первое место в турнирной таблице Первой лиги текущего сезона занимает воронежский «Факел», набравший 60 очков после 30 туров. На второй строчке располагается московская «Родина», заработавшая 56 очков. Замыкает тройку лидеров екатеринбургский «Урал» с 55 очками. Последнее, 18-е место занимает «Сокол» (16), на 17-й строчке находится «Чайка» (22), на 16-й — «Черноморец» (29).