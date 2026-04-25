Алессандро Неста: я бы отдал многое, чтобы снова сыграть в футбол. Это было потрясающе

Бывший защитник «Лацио», «Милана» и национальной команды Италии Алессандро Неста заявил, что соскучился по игре в футбол.

«Я бы отдал многое, чтобы снова сыграть в футбол. Это было потрясающе. Однако футбол стал медленнее, скучнее. Слишком много свистков. Нам не хватает трёх-четырёх настоящих лидеров. И прежде всего личностей, таких как Кьеллини и Бонуччи.

Я никогда не был жестоким игроком. Один раз я попытался сыграть жёстко… И получил травму. Я был болен футболом… Это было искренне. Каждое воскресенье я смотрел статистику, желая превзойти Тюрама по количеству перехватов.

Я прожил сумасшедшую жизнь с сумасшедшими братьями (речь о бывших одноклубниках в «Милане». — Прим. «Чемпионата»): когда мы с ними встречаемся, проходит всего несколько минут и мы снова начинаем веселиться. Мы дурачимся и смеёмся, как дети, даже сейчас, когда нам по 50 лет», — приводит слова Несты Sport Mediaset.