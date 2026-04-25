Тренер «Крыльев Советов» прокомментировал победу над «Локомотивом»

Исполняющий обязанности главного тренера «Крыльев Советов» Сергей Булатов высказался после матча 27-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (2:0) и ответил на вопрос, останется ли он в самарском клубе.

— Вы исполняющий обязанности главного тренера или уже нет?

— Вопрос не по адресу, я буду работать столько, сколько нужно будет клубу, остальные вопросы к руководству. Я регламент знаю, руководство знает, где меня найти, будем общаться.

В матче понравился настрой команды и единение на скамейке. Мы ощущаем, что команда живёт одной целью. К этой цели мы сделали большой шаг, но ничего не решили основательно, потому что команды, которые рядом в таблице, тоже берут очки, — сказал Булатов в эфире «Матч ТВ».

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России с 49 очками в 27 матчах. «Крылья» располагаются на 12-й строчке. В активе самарцев 26 набранных очков.