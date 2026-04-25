Штутгарт — Вердер Бремен. Прямая трансляция
Сенников оценил необходимость «Локомотива» в подписании Ивана Олейникова

Экс-защитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сенников оценил необходимость железнодорожников в подписании нападающего «Крыльев Советов» Ивана Олейникова.

«Если говорить про возможный трансфер Олейникова в «Локомотив», то придёт он на позицию Руденко и Бакаева. Нападающего он не будет играть, потому что команде нужен фактурный форвард, в центре поля он тоже не играет. Если его возьмут, будет конкуренция на фланге, есть ещё Пиняев. Если все те, кто сейчас есть, останутся в команде, Олейникова можно не брать. Бесплатно — да, а за большие деньги смысла нет», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В нынешнем сезоне Олейников провёл за клуб 22 матча, в которых забил пять мячей и сделал две результативные передачи.

