Штутгарт — Вердер Бремен. Прямая трансляция
«Мы отпразднуем, когда всё закончится». Флик — после победы «Барселоны» над «Хетафе»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о победе своей команды в матче 32-го тура испанской Ла Лиги над «Хетафе» (2:0), а также о борьбе за победу в чемпионате.

Испания — Примера . 32-й тур
25 апреля 2026, суббота. 17:15 МСК
Хетафе
Окончен
0 : 2
Барселона
0:1 Лопес – 45'     0:2 Рашфорд – 74'    

«Мы хотели сыграть в свою игру. Мне очень понравилось то, что я увидел, как с мячом, так и без него. Ключевым моментом стало умение использовать свои моменты. Мы хотели задействовать свободные зоны.

Самое важное — это сегодняшний день; мы не хотим думать ни о чём другом. Мы отпразднуем, когда всё закончится», — приводит слова Флика AS.

После 33 матчей чемпионата Испании «Барселона» набрала 85 очков и возглавляет турнирную таблицу. Мадридский «Реал» располагается на второй строчке. У команды в активе 74 очка. «Хетафе» занимает шестое место, набрав 44 очка.

