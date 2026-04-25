Штутгарт — Вердер Бремен. Прямая трансляция
«То, что Мо уходит с поля, говорит о многом». Слот — о травме Салаха

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о травме флангового нападающего мерсисайдцев Мохамеда Салаха, полученной в матче 34-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас» (3:1). Египтянин покинул поле из-за повреждения на 59-й минуте.

Англия — Премьер-лига . 34-й тур
25 апреля 2026, суббота. 17:00 МСК
Ливерпуль
Окончен
3 : 1
Кристал Пэлас
Лондон
1:0 Исак – 35'     2:0 Робертсон – 40'     2:1 Муньос – 71'     3:1 Вирц – 90+6'    

«Ещё одна победа и ещё одна травма. Это история нашего сезона. Пока рано говорить об этом, но мы все знаем Мо и то, как тяжело ему покидать поле. То, что он уходит с поля, говорит о многом, но нам нужно подождать и посмотреть, насколько серьёзна травма», – приводит слова Слота журналист Фабрицио Романо в соцсети X.

Отметим, что нападающий сборной Египта проводит последний сезон за английский клуб.

