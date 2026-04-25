Михаил Галактионов высказался после поражения «Локомотива» от «Крыльев Советов»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал поражение своей команды в матче 27-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (0:2).

— Насколько убедили игроки, вышедшие на замену по ходу матча?

— Они сыграли достаточно хорошо. Пиняев обострял, жалко, что уровень готовности не позволяет ему проводить полноценный матч. Салтыков достаточно неплохо вышел, в атаке Комличенко старался с Верой.

— В этом сезоне три матча с «Крыльями Советов» и трижды ваша команда пропускает два мяча. Из‑за чего, на ваш взгляд, это произошло?

— Я не готов на эту тему рассуждать, сложно говорить, потому что даже при счете 0:1 у Пруцева был сумасшедший момент, нужно было забивать. Начало второго тайма осталось за нами, два момента было у Батракова и Фассона, забивай с метра, и всё. Сказали ребятам, что всё в наших руках, осталось три матча, надо двигаться вперёд, понятно, что поражение неприятное, но соперник оборонялся большими силами, — сказал Галактионов в эфире «Матч ТВ».

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России с 49 очками в 27 матчах. «Крылья» располагаются на 12-й строчке. В активе самарцев 26 набранных очков.