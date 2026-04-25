Результаты матчей чемпионата России — 2025/2026 по футболу на 25 апреля

В субботу, 25 апреля, состоялись три матча 27-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших игр.

Результаты матчей РПЛ 25 апреля:

«Ростов» — «Оренбург» — 0:1;

«Крылья Советов» — «Локомотив» — 2:0;

«Рубин» — ЦСКА — 0:0.

Первое место в турнирной таблице чемпионата России текущего сезона занимает «Краснодар», набравший 57 очков после 26 туров. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 56 очков. Замыкает тройку лидеров «Локомотив» с 49 очками. Последнее, 16-е место занимает «Сочи» (18), на 15-й строчке находится «Пари НН» (22).