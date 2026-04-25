«Рома» обыграла «Болонью» в Серии А, Дониэлл Мален оформил гол+пас

Завершился матч 34-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026 между «Болоньей» и «Ромой». Команды играли на стадионе «Ренато Далль'Ара» в Болонье. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Марко Ди Белло. Игра закончилась победой римской команды со счётом 2:0.

Первый гол в матче забил Дониэлл Мален. Нападающий «Ромы» отличился в начале встречи, на седьмой минуте. В конце первого тайма, на 45+1-й минуте, полузащитник Нейл Эль-Айнауи с передачи Малена увеличил преимущество гостей.

На данный момент «Болонья» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии. В активе клуба 48 набранных очка в 34 встречах. «Рома» с 61 очком располагается на пятой строчке.