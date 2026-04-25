Главная Футбол Новости

Тренер «Тоттенхэм Хотспур» Де Дзерби: верю, что мы останемся в Премьер-лиге

Тренер «Тоттенхэм Хотспур» Де Дзерби: верю, что мы останемся в Премьер-лиге
Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Роберто Де Дзерби высказался о победе команды в матче 34-го тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном» (1:0).

Англия — Премьер-лига . 34-й тур
25 апреля 2026, суббота. 17:00 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Окончен
0 : 1
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
0:1 Пальинья – 82'    

«Думаю, в первые 30-35 минут мы играли здорово. Да, мы создали не так много моментов, но контролировали игру: поддерживали порядок на поле с подходящими футболистами на своих позициях. Очень часто мы атаковали через Коло Муани, Педро Порро и Конора Галлахера на правом фланге. Слева у нас были шансы при игре один в один, там действовал Джед Спенс.

До определённого момента мы не могли забить. Возможно, причиной тому стало психологическое давление, мешавшее забивать и двигаться к победе… Мы потеряли пространство и порядок на поле. «Вулверхэмптону» было нечего терять. До этого в 2026 году у нас вообще не было побед, с психологической точки зрения это воспринималось непросто, но, думаю, мы заслужили победу, особенно если проанализировать игры с «Брайтоном» и «Сандерлендом».

Мы должны жить на поле, и неважно, играют ли Соланке, Симонс или Ромеро. Разумеется, я хотел бы видеть их в игре, но если они не могут нам помочь, то мы всё равно должны идти вперёд с азартом, правильным настроем, гордостью и характером, поскольку сезон ещё не завершился.

У нас есть шанс остаться в АПЛ. Я верю, что так и будет, если мы покажем своё мастерство, но сегодня мы его не продемонстрировали. Моя работа заключается в том, чтобы помочь игрокам ощутить уверенность в себе и показать, на что они способны.

Я верю, что мы останемся в Премьер-лиге. Верю в мастерство наших футболистов и надеюсь, что эта победа может оказаться ключевой ещё и в том, чтобы перезагрузить нас морально», — приводит слова Де Дзерби официальный сайт лондонского клуба.

