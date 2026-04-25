«Барселона» и «Бавария» сыграли вничью в первом матче 1/2 финала женской Лиги чемпионов

Штутгарт — Вердер Бремен. Прямая трансляция
Бавария — Барселона, результат матча 25 апреля 2026, счет 1:1, первый матч 1/2 финала женской Лиги чемпионов 2025/2026

Завершён первый матч 1/2 финала женской Лиги чемпионов, в котором играли «Бавария» и «Барселона». Встреча состоялась на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене. Игра закончилась вничью со счётом 1:1.

Лига Чемпионов (ж) . 1/2 финала. 1-й матч
25 апреля 2026, суббота. 19:15 МСК
Бавария (ж)
Германия
Окончен
1 : 1
Барселона (ж)
Барселона, Испания
0:1 Пайор – 8'     1:1 Кетт – 69'    
Удаления: Кетт – 80' / нет

Первый гол в матче забила нападающая каталонского клуба Эва Пайор на восьмой минуте. Во втором тайме, на 69-й минуте, полузащитница мюнхенцев Франциска Кетт сравняла счёт. На 80-й минуте Кетт получила красную карточку.

Ответная встреча команд пройдёт в воскресенье, 3 мая. Игра состоится на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне.

В 1/4 финала турнира «Барселона» победила мадридский «Реал» с общим счётом 12:2. «Бавария» выбила «Манчестер Юнайтед» (5:3).

