«Барселона» и «Бавария» сыграли вничью в первом матче 1/2 финала женской Лиги чемпионов

Завершён первый матч 1/2 финала женской Лиги чемпионов, в котором играли «Бавария» и «Барселона». Встреча состоялась на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене. Игра закончилась вничью со счётом 1:1.

Первый гол в матче забила нападающая каталонского клуба Эва Пайор на восьмой минуте. Во втором тайме, на 69-й минуте, полузащитница мюнхенцев Франциска Кетт сравняла счёт. На 80-й минуте Кетт получила красную карточку.

Ответная встреча команд пройдёт в воскресенье, 3 мая. Игра состоится на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне.

В 1/4 финала турнира «Барселона» победила мадридский «Реал» с общим счётом 12:2. «Бавария» выбила «Манчестер Юнайтед» (5:3).