«Барселона» и «Бавария» сыграли вничью в первом матче 1/2 финала женской Лиги чемпионов
Завершён первый матч 1/2 финала женской Лиги чемпионов, в котором играли «Бавария» и «Барселона». Встреча состоялась на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене. Игра закончилась вничью со счётом 1:1.
Лига Чемпионов (ж) . 1/2 финала. 1-й матч
25 апреля 2026, суббота. 19:15 МСК
Бавария (ж)
Германия
Окончен
1 : 1
Барселона (ж)
Барселона, Испания
0:1 Пайор – 8' 1:1 Кетт – 69'
Удаления: Кетт – 80' / нет
Первый гол в матче забила нападающая каталонского клуба Эва Пайор на восьмой минуте. Во втором тайме, на 69-й минуте, полузащитница мюнхенцев Франциска Кетт сравняла счёт. На 80-й минуте Кетт получила красную карточку.
Ответная встреча команд пройдёт в воскресенье, 3 мая. Игра состоится на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне.
В 1/4 финала турнира «Барселона» победила мадридский «Реал» с общим счётом 12:2. «Бавария» выбила «Манчестер Юнайтед» (5:3).
