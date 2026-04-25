Тренер «Оренбурга» Ахметзянов высказался о борьбе своей команды за выживание в РПЛ

Главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов высказался о борьбе своей команды за выживание в Мир РПЛ.

«Какого-то эликсира в борьбе за выживание у нас нет. Я знаю, что футболисты «Оренбурга» максимально хотят остаться в Премьер-Лиге — ради себя, болельщиков и руководства. У нас хорошие условия, мы должны благодарить руководство клуба и болельщиков, которые каждую игру приходят и действительно нас гонят вперёд. Становится понятно, что эта команда нужна городу, и мы играем за это», — приводит слова Ахметзянова официальный сайт клуба.

После 27 матчей чемпионата России «Оренбург» заработал 26 очков и располагается на 11-й строчке. От зоны прямого вылета команду отделяет четыре очка.