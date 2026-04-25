Штутгарт — Вердер Бремен. Прямая трансляция
Валенсия — Жирона, результат матча 25 апреля 2026, счёт 2:1, 32-й тур Ла Лиги 2025/2026

«Валенсия» победила «Жирону» в матче 32-го тура Ла Лиги
Завершился матч 32-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Валенсия» и «Жирона». Игра прошла на стадионе «Месталья» (Валенсия, Испания). В качестве главного арбитра выступил Алехандро Муньис Руис. Победу в матче со счётом 2:1 праздновали футболисты команды хозяев.

Испания — Примера . 32-й тур
25 апреля 2026, суббота. 19:30 МСК
Валенсия
Окончен
2 : 1
Жирона
1:0 Рамазани – 50'     2:0 Садик – 59'     2:1 Рока – 63'    

Первый мяч в матче забил нападающий «Валенсии» Ларджи Рамазани на 51-й минуте. На 60-й минуте форвард Умар Садик удвоил преимущество хозяев. Через три минуты игрок «Жироны» Хоэль Рока отыграл один мяч, установив окончательный счёт — 1:2.

После 33 матчей чемпионата Испании «Валенсия» набрала 39 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице. «Жирона» располагается на 13-й строчке. У команды в активе 38 очков.

В следующем матче чемпионата «Жирона» на выезде сыграет с «Мальоркой» (1 мая), а «Валенсия» на день позже в домашней игре встретится с мадридским «Атлетико».

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Барселона» победила «Хетафе» в матче 32-го тура Ла Лиги
Комментарии
