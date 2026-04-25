Министр спорта Нижегородской области поддержал тренера «Пари НН» Алексея Шпилевского

Министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло поддержал главного тренера «Пари НН» Алексея Шпилевского.

– Естественно, мы верим только в хорошее, стараемся и делаем всё, чтобы этого [вылета] не случилось – и команда, и тренер, и весь административный штаб. У нас есть стадион на 45 тыс., поэтому он, конечно, должен работать и должен был заполнен. У нас прекрасная база команды и экосистема, которая создаётся в регионе для детей, для академии и ЮФЛ. Поэтому верим только в хороший результат, другого я сказать не могу.

– Но если вдруг вылет случится, команды всё равно будут жить и развиваться?

– Конечно, конечно.

– Как вам работа главного тренера Алексея Шпилевского?

– Мы видели не очень хорошие матчи, но в общем и целом команда сейчас на подъёме, я думаю, что это всё отметят, и по статистике это видно. Несколько последних матчей показали, что наконец-то система работает, пошёл интересный, атакующий футбол. Здесь всё идёт своим чередом. Видимо, нужно было только определённое время, ну и трансферная история важна тоже, – приводит слова Кабайло Odds.ru.

На данный момент «Пари НН» набрал 22 очка и занимает 15-е место в таблице чемпионата России, находясь в зоне вылета.