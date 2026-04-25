Главная Футбол Новости

Министр спорта Нижегородской области поддержал тренера «Пари НН» Алексея Шпилевского

Министр спорта Нижегородской области поддержал тренера «Пари НН» Алексея Шпилевского
Министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло поддержал главного тренера «Пари НН» Алексея Шпилевского.

– Естественно, мы верим только в хорошее, стараемся и делаем всё, чтобы этого [вылета] не случилось – и команда, и тренер, и весь административный штаб. У нас есть стадион на 45 тыс., поэтому он, конечно, должен работать и должен был заполнен. У нас прекрасная база команды и экосистема, которая создаётся в регионе для детей, для академии и ЮФЛ. Поэтому верим только в хороший результат, другого я сказать не могу.

– Но если вдруг вылет случится, команды всё равно будут жить и развиваться?
– Конечно, конечно.

– Как вам работа главного тренера Алексея Шпилевского?
– Мы видели не очень хорошие матчи, но в общем и целом команда сейчас на подъёме, я думаю, что это всё отметят, и по статистике это видно. Несколько последних матчей показали, что наконец-то система работает, пошёл интересный, атакующий футбол. Здесь всё идёт своим чередом. Видимо, нужно было только определённое время, ну и трансферная история важна тоже, – приводит слова Кабайло Odds.ru.

На данный момент «Пари НН» набрал 22 очка и занимает 15-е место в таблице чемпионата России, находясь в зоне вылета.

