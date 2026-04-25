Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Штутгарт — Вердер Бремен. Прямая трансляция
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мойзес получил травму и покинул поле в матче 27-го тура «Рубин» — ЦСКА

Комментарии

Защитник ЦСКА Мойзес получил травму и покинул поле на 72-й минуте матча 27-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором армейцы встречаются с казанским «Рубином». Игра проходит на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В качестве главного арбитра встречи выступает Рафаэль Шафеев. Счёт в матче 0:0.

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
25 апреля 2026, суббота. 19:30 МСК
Рубин
Казань
Окончен
0 : 0
ЦСКА
Москва

При приёме мяча в середине поля бразилец получил повреждение и показал, что не может продолжить встречу. Не дожидаясь замены, он ушёл на скамейку запасных.

После 26 туров чемпионата России «Рубин» набрал 38 очков и занимает седьмое место. ЦСКА заработал 44 очка и располагается на шестой строчке.

В минувшем туре команда Франка Артиги победила московское «Динамо» со счётом 1:0, а подопечные Фабио Челестини сыграли вничью с «Ростовом» — 1:1.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android