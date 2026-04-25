Мойзес получил травму и покинул поле в матче 27-го тура «Рубин» — ЦСКА

Защитник ЦСКА Мойзес получил травму и покинул поле на 72-й минуте матча 27-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором армейцы встречаются с казанским «Рубином». Игра проходит на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В качестве главного арбитра встречи выступает Рафаэль Шафеев. Счёт в матче 0:0.

При приёме мяча в середине поля бразилец получил повреждение и показал, что не может продолжить встречу. Не дожидаясь замены, он ушёл на скамейку запасных.

После 26 туров чемпионата России «Рубин» набрал 38 очков и занимает седьмое место. ЦСКА заработал 44 очка и располагается на шестой строчке.

В минувшем туре команда Франка Артиги победила московское «Динамо» со счётом 1:0, а подопечные Фабио Челестини сыграли вничью с «Ростовом» — 1:1.