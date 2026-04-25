ЦСКА не смог победить «Рубин» в матче 27-го тура РПЛ

Завершился матч 27-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались казанский «Рубин» и московский ЦСКА. Игра проходила на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В качестве главного арбитра встречи выступил Рафаэль Шафеев. Матч завершился вничью со счётом 0:0.
Команды не отметились результативными действиями в этом матче.
После 27 туров чемпионата России «Рубин» набрал 39 очков и занимает седьмое место. ЦСКА заработал 45 очков и располагается на пятой строчке.
В следующем туре команда Франка Артиги на выезде встретится с калининградской «Балиткой» (2 мая), а подопечные Фабио Челестини в этот же день в домашнем матче сыграют с «Зенитом».