ЦСКА не смог победить «Рубин» в матче 27-го тура РПЛ

Завершился матч 27-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались казанский «Рубин» и московский ЦСКА. Игра проходила на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В качестве главного арбитра встречи выступил Рафаэль Шафеев. Матч завершился вничью со счётом 0:0.

Команды не отметились результативными действиями в этом матче.

После 27 туров чемпионата России «Рубин» набрал 39 очков и занимает седьмое место. ЦСКА заработал 45 очков и располагается на пятой строчке.

В следующем туре команда Франка Артиги на выезде встретится с калининградской «Балиткой» (2 мая), а подопечные Фабио Челестини в этот же день в домашнем матче сыграют с «Зенитом».