Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Штутгарт — Вердер Бремен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Алексей Миранчук со штрафного забил пятый гол в сезоне за «Атланту Юнайтед» в МЛС

Алексей Миранчук со штрафного забил пятый гол в сезоне за «Атланту Юнайтед» в МЛС
Комментарии

Российский полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук отличился во встрече МЛС с «Торонто». Игра проходит на стадионе «Би-Эм-О Филд» (Торонто, Канада). На данный момент счёт в матче 1:0 в пользу американской команды.

США — Major League Soccer . МЛС
25 апреля 2026, суббота. 20:00 МСК
Торонто
Торонто
Окончен
1 : 2
Атланта Юнайтед
Атланта
0:1 Миранчук – 48'     0:2 Муюмба – 67'     1:2 Аристисабаль – 71'    

Футболист сборной России вышел на поле в стартовом составе и забил гол во втором тайме, на 48-й минуте. Отметим, что это пятый гол россиянина в нынешнем розыгрыше чемпионата МЛС.

Права на видео принадлежат MLS.

«Атланта» на данный момент занимает последнее, 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Красно-чёрные набрали четыре очка после девяти встреч. «Торонто» располагается на шестой строчке с 13 очками.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android