Алексей Миранчук со штрафного забил пятый гол в сезоне за «Атланту Юнайтед» в МЛС
Поделиться
Российский полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук отличился во встрече МЛС с «Торонто». Игра проходит на стадионе «Би-Эм-О Филд» (Торонто, Канада). На данный момент счёт в матче 1:0 в пользу американской команды.
США — Major League Soccer . МЛС
25 апреля 2026, суббота. 20:00 МСК
Окончен
1 : 2
Атланта
0:1 Миранчук – 48' 0:2 Муюмба – 67' 1:2 Аристисабаль – 71'
Футболист сборной России вышел на поле в стартовом составе и забил гол во втором тайме, на 48-й минуте. Отметим, что это пятый гол россиянина в нынешнем розыгрыше чемпионата МЛС.
Права на видео принадлежат MLS.
«Атланта» на данный момент занимает последнее, 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Красно-чёрные набрали четыре очка после девяти встреч. «Торонто» располагается на шестой строчке с 13 очками.
Комментарии
- 26 апреля 2026
-
05:51
-
05:43
-
04:59
-
04:52
-
04:44
-
04:38
-
04:24
-
04:02
-
03:44
-
03:22
-
03:17
-
03:04
-
02:42
-
02:20
-
02:15
-
01:54
-
01:14
-
00:53
-
00:44
-
00:43
-
00:39
-
00:37
-
00:29
-
00:20
-
00:06
-
00:02
-
00:00
- 25 апреля 2026
-
23:59
-
23:57
-
23:46
-
23:41
-
23:23
-
23:07
-
22:59
-
22:53