Алексей Миранчук со штрафного забил пятый гол в сезоне за «Атланту Юнайтед» в МЛС

Российский полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук отличился во встрече МЛС с «Торонто». Игра проходит на стадионе «Би-Эм-О Филд» (Торонто, Канада). На данный момент счёт в матче 1:0 в пользу американской команды.

Футболист сборной России вышел на поле в стартовом составе и забил гол во втором тайме, на 48-й минуте. Отметим, что это пятый гол россиянина в нынешнем розыгрыше чемпионата МЛС.

Права на видео принадлежат MLS.

«Атланта» на данный момент занимает последнее, 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Красно-чёрные набрали четыре очка после девяти встреч. «Торонто» располагается на шестой строчке с 13 очками.