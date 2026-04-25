«Манчестер Сити» в четвёртый раз подряд вышел в финал Кубка Англии

«Манчестер Сити» со счётом 2:1 переиграл «Саутгемптон» в полуфинале Кубка Англии и в четвёртый раз подряд вышел в финал этого турнира.

В финале розыгрыша-2022/2023 «горожане» победили «Манчестер Юнайтед» (2:1), в следующем сезоне команда Хосепа Гвардиолы уступила «красным дьяволам» (1:2), а в прошлом сезоне небесно-голубые проиграли «Кристал Пэлас» (0:1). В ближайшем финале «Манчестер Сити» сыграет с победителем противостояния «Челси» — «Лидс Юнайтед».

Чаще всего данный трофей выигрывал лондонский «Арсенал» — у «канониров» 14 побед в Кубке Англии. На втором месте по этому показателю находится «Манчестер Юнайтед» (13), а третью строчку делят «Ливерпуль», «Тоттенхэм Хотспур» и «Челси» (8). У «Манчестер Сити» 7 побед в данном турнире.