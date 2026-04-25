ЦСКА не смог победить в четвёртом матче подряд в РПЛ

ЦСКА не смог победить в четвёртом матче подряд в Мир Российской Премьер-Лиге. Матч 27-го тура сезона-2025/2026, в котором армейцы встречались с казанским «Рубином», завершился вничью — 0:0. Игра прошла на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В качестве главного арбитра встречи выступил Рафаэль Шафеев.

Ранее ЦСКА проиграл «Сочи» (0:1), а также сыграл вничью с «Крыльями Советов» (1:1) и «Ростовом» (1:1).

После 27 туров чемпионата России «Рубин» набрал 39 очков и занимает седьмое место. ЦСКА заработал 45 очков и располагается на пятой строчке.

В следующем туре команда Франка Артиги на выезде встретится с калининградской «Балтикой» (2 мая), а подопечные Фабио Челестини в этот же день в домашнем матче сыграют с «Зенитом».