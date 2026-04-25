Штутгарт — Вердер Бремен. Прямая трансляция
Икер Касильяс: Арбелоа — самый продвигаемый тренер молодёжной команды в истории «Реала»

Икер Касильяс: Арбелоа — самый продвигаемый тренер молодёжной команды в истории «Реала»
Бывший вратарь и капитан мадридского «Реала» Икер Касильяс выступил с критикой главного тренера «сливочных» Альваро Арбелоа.

«Несомненно, Арбелоа — самый часто продвигаемый тренер молодёжной команды в новейшей истории «Реала». Есть одни причины, которые можно объяснить, и другие, которые сейчас неуместно говорить, но все, кто близок к раздевалке «Реала», знают их», — приводит слова Касильяса Sport.es.

Альваро Арбелоа возглавил «Реал» в январе 2026 года. Под его руководством команда провела 23 матча, в которых одержала 14 побед и проиграла семь раз.

После 33 матчей чемпионата Испании «Барселона» набрала 85 очков и возглавляет турнирную таблицу. Мадридский «Реал» располагается на второй строчке, отставая от каталонского клуба на 11 очков.

