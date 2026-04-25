«ПСЖ» в меньшинстве разгромил «Анже» в матче 31-го тура Лиги 1, Сафонов отыграл «на ноль»

Завершился матч 31-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «ПСЖ» и «Анже». Игра прошла на стадионе «Раймон Копа» (Анже, Франция). В качестве главного арбитра выступил Жереми Стина. Победу в матче со счётом 3:0 праздновали футболисты команды гостей.

Первый мяч в матче забил полузащитник «ПСЖ» Ли Кан Ин на восьмой минуте. Сенни Маюлу удвоил преимущество гостей на 39-й минуте. На 52-й минуте защитник Лукас Бералдо забил третий мяч в ворота «Анже». На 74-й минуте за вторую жёлтую карточку был удалён форвард парижан Гонсалу Рамуш. Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов провёл полный матч и отыграл «на ноль».

После 30 матчей чемпионата Франции «ПСЖ» набрал 69 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Анже» располагается на 13-й строчке. У команды в активе 34 очка после 31 игры.

В следующем матче чемпионата «Анже» на выезде сыграет с «Осером» (3 мая), а «ПСЖ» на день раньше в домашней игре встретится с «Лорьяном».