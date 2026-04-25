Гол Алексея Миранчука помог «Атланте Юнайтед» обыграть «Торонто» в МЛС

Завершился матч МЛС, в котором встречались «Торонто» и «Атланта Юнайтед». Игра проходила на стадионе «Би-Эм-О Филд» (Торонто, Канада). Игра закончилась победой американской команды со счётом 2:1.

Первый гол в матче забил российский полузащитник американской команды Алексей Миранчук во втором тайме, на 48-й минуте. На 67-й минуте хавбек Тристан Муюмба увеличил преимущество «Атланты». На 71-й минуте нападающий хозяев поля Эмилио Аристисабаль отыграл один мяч для своей команды.

Отметим, что Миранчук забил пятый гол в нынешнем розыгрыше чемпионата МЛС.

«Атланта» на данный момент занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Красно-чёрные набрали семь очков после 10 встреч. «Торонто» располагается на шестой строчке с 13 очками.