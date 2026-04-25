Тренер «Тоттенхэма» Де Дзерби рассказал о состоянии травмированных Соланке и Симонса

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Роберто Де Дзерби высказался о состоянии нападающего Доминика Соланке и полузащитника Хави Симонса, получивших повреждения в матче 34-го тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном» (1:0).

«У Соланке мышечная травма. Я не знаю, насколько она серьёзна, а у Хави проблема с коленом, мы узнаем больше в ближайшие дни, в понедельник или во вторник.

Повреждение Соланке не столь существенно, я не знаю, сколько игр он пропустит. А ещё мне хотелось бы знать реальное состояние Хави, потому что травма колена всегда отличается от мышечного повреждения. Хави ощущал боль, но сейчас, я разговаривал с ним две минуты назад, он чувствует себя лучше, чем сразу после эпизода с травмой», — приводит слова Де Дзерби официальный сайт лондонского клуба.