Штутгарт — Вердер Бремен. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Тренер «Тоттенхэма» Де Дзерби рассказал о состоянии травмированных Соланке и Симонса

Тренер «Тоттенхэма» Де Дзерби рассказал о состоянии травмированных Соланке и Симонса
Комментарии

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Роберто Де Дзерби высказался о состоянии нападающего Доминика Соланке и полузащитника Хави Симонса, получивших повреждения в матче 34-го тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном» (1:0).

Англия — Премьер-лига . 34-й тур
25 апреля 2026, суббота. 17:00 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Окончен
0 : 1
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
0:1 Пальинья – 82'    

«У Соланке мышечная травма. Я не знаю, насколько она серьёзна, а у Хави проблема с коленом, мы узнаем больше в ближайшие дни, в понедельник или во вторник.

Повреждение Соланке не столь существенно, я не знаю, сколько игр он пропустит. А ещё мне хотелось бы знать реальное состояние Хави, потому что травма колена всегда отличается от мышечного повреждения. Хави ощущал боль, но сейчас, я разговаривал с ним две минуты назад, он чувствует себя лучше, чем сразу после эпизода с травмой», — приводит слова Де Дзерби официальный сайт лондонского клуба.

Материалы по теме
Тренер «Тоттенхэм Хотспур» Де Дзерби: верю, что мы останемся в Премьер-лиге
