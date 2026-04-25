«Слабаки, получается!» Губерниев — о ничьей ЦСКА в матче с «Рубином»

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев высказался о матче 27-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором ЦСКА сыграл вничью с казанским «Рубином» (0:0).

«Эх, ЦСКА! Не хотят армейцы бороться за бронзу РПЛ! Подарки надо принимать от «Локо»! А тут ничья с «Рубином»! Слабаки, получается!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

После 27 туров чемпионата России «Рубин» набрал 39 очков и занимает седьмое место. ЦСКА заработал 45 очков и располагается на пятой строчке.

В следующем туре команда Франка Артиги на выезде встретится с калининградской «Балтикой» (2 мая), а подопечные Фабио Челестини в этот же день в домашнем матче сыграют с «Зенитом».