«Клуб создал нечто важное». Киву высказался перед матчем «Интера» с «Торино»

Главный тренер миланского «Интера» Кристиан Киву высказался перед матчем 34-го тура итальянской Серии А с «Торино». Встреча пройдёт в воскресенье, 26 апреля, начало в 19:00 мск.

«Завтра нам нужен правильный настрой, чтобы привыкнуть к матчу и постараться доминировать. Мы поедем туда спокойными, как всегда, осознавая проделанную работу и то, сколько усилий мы приложили, чтобы достичь этого момента. Но впереди ещё много игр и очков, прежде чем мы сможем осуществить нашу мечту.

Весь сезон был позитивным, не только после перерыва. Поражение от «Милана» (0:1) вызвало некоторую критику относительно ожиданий. Затем мы показали хорошую игру и восстановили силы игроков; матч с «Ромой» (5:2) был очень важен, как и матч с «Комо» (4:3). Мы создали себе условия, которые позволяют нам мечтать. В последние годы мы всегда старались добиться больших успехов; когда тренируешь «Интер», нужно ставить перед собой большие цели. История это подтверждает. Клуб создал нечто важное. Игроки показали, что они конкурентоспособны.

Мне посчастливилось тренировать в среде, которую я очень хорошо знаю, и я сам был там, когда пришёл в команду в качестве игрока. На профессиональном уровне меня ничего не удивило, но человеческая сторона этих ребят меня поразила: они пытались сделать что-то экстраординарное на протяжении многих лет и терпели несправедливость, которой не заслуживали. Я ценю их силу воли, их индивидуальность, чувство принадлежности и единство группы, которая умеет хорошо работать вместе. Когда они поняли, что могут оставаться конкурентоспособными, идя против течения, потому что все говорили о завершении цикла, они возродились и обрели правильную мотивацию. Неслучайно мы лидируем в таблице с большим отрывом или вышли в финал Кубка Италии. Мы могли и должны были выступить лучше в Лиге чемпионов, но я беру на себя ответственность. Я горжусь человечностью этих ребят, я их безумно люблю и крепко обнимаю. Решение положиться на молодого, неопытного тренера, такого как я, также причинило им некоторые неудобства. Но я всегда их поддерживал. Они знают, кто я и какой я человек», – приводит слова Киву La Gazzetta dello Sport.

На данный момент «Интер» с 78 очками занимает первое место в турнирной таблице Серии А. В случае победы в двух следующих матчах миланский клуб станет победителем чемпионата Италии.