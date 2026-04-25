«У игроков объективно кончались силы». Артига — о ничьей «Рубина» с ЦСКА

Главный тренер казанского «Рубина» Франк Артига высказался о матче 27-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором его команда сыграла вничью с ЦСКА (0:0).

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
25 апреля 2026, суббота. 19:30 МСК
Рубин
Казань
Окончен
0 : 0
ЦСКА
Москва

«Был показан хороший футбол со стороны обеих команд. Результат понравился меньше, чем игра. Но даже несмотря на то, что в конце у игроков объективно кончались силы, у нас были явные голевые моменты. Здесь всё упирается в плотный график, потому что были необходимы силы, чтобы команда располагалась впереди», — сказал Артига в эфире «Матч ТВ».

После 27 туров чемпионата России «Рубин» набрал 39 очков и занимает седьмое место. ЦСКА заработал 45 очков и располагается на пятой строчке.

