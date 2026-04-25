Тренер «Арсенала» Артета: в игре с «Ньюкаслом» мы проявили дисциплинированность и волю

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о победе в матче 34-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкасл Юнайтед» (1:0).

«Ньюкасл» по ходу встречи сделал пять замен, но это ощущалось как все 10! Они всё продолжали вводить в игру новых футболистов. Мы были обязаны победить, наше преимущество не было таким уж весомым, однако мы справились.

В первом и во втором таймах были некоторые моменты. Мы проявили дисциплинированность, волю и грамотную игру в обороне, но с мячом мы должны действовать лучше, если хотим доминировать по ходу матча.

Это замечание касается и многих других аспектов, например, того, как мы не доводим атаки до конца, как часто мы оказываемся в моменте, где нам необходимо завершить атаку, занять выгодную позицию в последней трети поля и продолжить игру там, однако атака срывается. Но самое важное — правильно реагировать на такие эпизоды», — приводит слова Артеты Sky Sports.