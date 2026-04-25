Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Штутгарт — Вердер Бремен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Арсенала» Артета: в игре с «Ньюкаслом» мы проявили дисциплинированность и волю

Комментарии

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о победе в матче 34-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкасл Юнайтед» (1:0).

Англия — Премьер-лига . 34-й тур
25 апреля 2026, суббота. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
1 : 0
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
1:0 Эзе – 9'    

«Ньюкасл» по ходу встречи сделал пять замен, но это ощущалось как все 10! Они всё продолжали вводить в игру новых футболистов. Мы были обязаны победить, наше преимущество не было таким уж весомым, однако мы справились.

В первом и во втором таймах были некоторые моменты. Мы проявили дисциплинированность, волю и грамотную игру в обороне, но с мячом мы должны действовать лучше, если хотим доминировать по ходу матча.

Это замечание касается и многих других аспектов, например, того, как мы не доводим атаки до конца, как часто мы оказываемся в моменте, где нам необходимо завершить атаку, занять выгодную позицию в последней трети поля и продолжить игру там, однако атака срывается. Но самое важное — правильно реагировать на такие эпизоды», — приводит слова Артеты Sky Sports.

Материалы по теме
«Арсенал» снова впереди «Сити»! И обновил рекорд АПЛ, о котором вы наверняка догадываетесь
«Арсенал» снова впереди «Сити»! И обновил рекорд АПЛ, о котором вы наверняка догадываетесь
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android