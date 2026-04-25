Штутгарт — Вердер Бремен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Луис Энрике ответил на вопрос, учитывает ли он, что Шевалье может не набрать форму до ЧМ

Комментарии

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике ответил на вопрос об игровом времени вратаря команды и сборной Франции Люка Шевалье до чемпионата мира 2026 года. По ходу нынешнего сезона француз проиграл конкуренцию российскому голкиперу Матвею Сафонову.

— Несколько игроков поедут на чемпионат мира, включая Шевалье. Учитываете ли вы это?
— Я тренер «ПСЖ», меня больше ничего не волнует. Меня это не интересует. Я должен управлять ситуацией в клубе. Остальное… Всё предельно ясно, — приводит слова Энрике L'Équipe.

В нынешнем сезоне Шевалье принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в 10 из которых он отыграл «на ноль». Чемпионат мира 2026 года пройдёт в США, Канаде и Мексике с июня по июль 2026 года. Сборной Франции предстоит сыграть с Сенегалом, Ираком и Норвегией.

