Луис Энрике ответил на вопрос, учитывает ли он, что Шевалье может не набрать форму до ЧМ

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике ответил на вопрос об игровом времени вратаря команды и сборной Франции Люка Шевалье до чемпионата мира 2026 года. По ходу нынешнего сезона француз проиграл конкуренцию российскому голкиперу Матвею Сафонову.

— Несколько игроков поедут на чемпионат мира, включая Шевалье. Учитываете ли вы это?

— Я тренер «ПСЖ», меня больше ничего не волнует. Меня это не интересует. Я должен управлять ситуацией в клубе. Остальное… Всё предельно ясно, — приводит слова Энрике L'Équipe.

В нынешнем сезоне Шевалье принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в 10 из которых он отыграл «на ноль». Чемпионат мира 2026 года пройдёт в США, Канаде и Мексике с июня по июль 2026 года. Сборной Франции предстоит сыграть с Сенегалом, Ираком и Норвегией.