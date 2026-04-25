Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Штутгарт — Вердер Бремен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Ньюкасла» Хау: мы проигрываем, даже когда выглядим сильнее

Тренер «Ньюкасла» Хау: мы проигрываем, даже когда выглядим сильнее
Комментарии

Главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Эдди Хау прокомментировал поражение от «Арсенала» (0:1) в матче 34-го тура английской Премьер-лиги.

Англия — Премьер-лига . 34-й тур
25 апреля 2026, суббота. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
1 : 0
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
1:0 Эзе – 9'    

«Мы оказались в ситуации, в которой проигрываем матчи, даже когда выглядим сильнее. Нам нужно быть стойкими и найти выход из этого положения.

Пропущенный гол? Считаю, что мы могли этого не допустить. Мы немного ошиблись с расстановкой, тем не менее тот удар был невероятен. Угловые, разыгранные накоротке, — это не то, чего мы ожидали и к чему готовились.

Насколько близок «Ньюкасл» к изменению турнирной ситуации? Ближе, чем когда-либо, потому что сегодняшний день — большой шаг вперёд. Нам нужно убедиться в том, что наши игроки находились в состоянии повышенной готовности и показали хорошую игру не только потому, что это выездная встреча с «Арсеналом». Мы обязаны быть готовыми к каждому матчу.

Необходимо видеть как положительные моменты в самой игре, так и результаты, понимая, что в итоге именно они всё определят», — приводит слова Хау Sky Sports.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android