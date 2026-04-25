«Талалаев разнесёт свою команду». Бубнов оценил шансы клубов в игре «Балтика» — «Акрон»

Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил шансы «Балтики» и «Акрона» на победу в матче 27-го тура Мир РПЛ между командами.

«О каком кризисе может идти речь, если «Балтика» — чемпион России этого сезона по ничьим? У них 12 или 13 ничьих. Они целый круг вничью сыграли. Поэтому для них это нормально.

Если «Балтика» сыграет вничью с «Акроном», то это будет скандал там [в Калининграде]. Талалаев разнесёт сам свою команду. Потому что сейчас, если брать по игре и по состоянию «Акрона», «Балтика», играющая у себя дома, явный фаворит. Не просто фаворит, а явный фаворит», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

После 26 матчей чемпионата России «Балтика» набрала 46 очков и занимает четвёртое место. «Акрон» заработал 24 очка и располагается на 13-й строчке.