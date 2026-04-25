Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Штутгарт — Вердер Бремен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
«Талалаев разнесёт свою команду». Бубнов оценил шансы клубов в игре «Балтика» — «Акрон»

Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил шансы «Балтики» и «Акрона» на победу в матче 27-го тура Мир РПЛ между командами.

«О каком кризисе может идти речь, если «Балтика» — чемпион России этого сезона по ничьим? У них 12 или 13 ничьих. Они целый круг вничью сыграли. Поэтому для них это нормально.

Если «Балтика» сыграет вничью с «Акроном», то это будет скандал там [в Калининграде]. Талалаев разнесёт сам свою команду. Потому что сейчас, если брать по игре и по состоянию «Акрона», «Балтика», играющая у себя дома, явный фаворит. Не просто фаворит, а явный фаворит», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

После 26 матчей чемпионата России «Балтика» набрала 46 очков и занимает четвёртое место. «Акрон» заработал 24 очка и располагается на 13-й строчке.

