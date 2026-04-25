Полузащитник «Арсенала» Эдегор высказался о победе над «Ньюкасл Юнайтед» в АПЛ

Полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор поделился впечатлениями от победы в матче 34-го тура английской Премьер-лиги c «Ньюкасл Юнайтед» (1:0).

«Это было непросто. Очень напряжённый матч, особенно для меня: нужно было вновь играть на протяжении 90 минут [после травм], но мы сделали всё, что могли, и победили. Это важнее всего, мы хорошо справились, довели дело до конца и добыли три очка.

Розыгрыши угловых ударов? Мы отрабатываем всё — короткие пасы, подборы, абсолютно всё. В этом и заключается наше преимущество — мы можем забивать разными способами. Сегодня мы это сделали просто великолепно, но у нас были и другие опасные моменты. Всё благодаря той работе, которую мы проделываем на тренировках.

Зрители были немного недовольны нашими розыгрышами накоротке, но это окупилось и привело к голу Эзе», — приводит слова Эдегора Sky Sports.