Полузащитник «Арсенала» Эдегор высказался о победе над «Ньюкасл Юнайтед» в АПЛ

Комментарии

Полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор поделился впечатлениями от победы в матче 34-го тура английской Премьер-лиги c «Ньюкасл Юнайтед» (1:0).

Англия — Премьер-лига . 34-й тур
25 апреля 2026, суббота. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
1 : 0
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
1:0 Эзе – 9'    

«Это было непросто. Очень напряжённый матч, особенно для меня: нужно было вновь играть на протяжении 90 минут [после травм], но мы сделали всё, что могли, и победили. Это важнее всего, мы хорошо справились, довели дело до конца и добыли три очка.

Розыгрыши угловых ударов? Мы отрабатываем всё — короткие пасы, подборы, абсолютно всё. В этом и заключается наше преимущество — мы можем забивать разными способами. Сегодня мы это сделали просто великолепно, но у нас были и другие опасные моменты. Всё благодаря той работе, которую мы проделываем на тренировках.

Зрители были немного недовольны нашими розыгрышами накоротке, но это окупилось и привело к голу Эзе», — приводит слова Эдегора Sky Sports.

