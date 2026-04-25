Луис Энрике высказался об игре Усмана Дембеле в нынешнем сезоне

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался об игре нападающего Усмана Дембеле в нынешнем сезоне.

— Как вы оцениваете свою работу с Усманом Дембеле в этом сезоне и считаете ли вы его на 100% эффективным?

— Усману было бы проще ответить, он важен для нас. Он обладатель «Золотого мяча», игрок другого типа, лидер как в обороне, так и в атаке, игрок, который меняет ход игры. Думаю, мы очень хорошо справились с этим необычным сезоном, который сильно отличается от предыдущего. Сейчас мы снова видим лучшую версию Усмана Дембеле, — приводит слова Энрике L'Équipe.

В прошлом сезоне Дембеле провёл 53 матча во всех турнирах, в которых забил 35 голов и отдал 16 результативных передач. По ходу нынешнего года нападающий выходил на поле 34 раза и набрал 16+9 по «гол+пас».