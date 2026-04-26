«Монако» и «Тулуза» сыграли вничью в матче Лиги 1, Головин вышел на поле на 61-й минуте

Завершился матч 31-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Тулуза» и «Монако». Игра прошла на стадионе «Тулуза» в одноимённом городе. В качестве главного арбитра выступил Клеман Тюрпен (Уллен, Франция). Матч завершился вничью со счётом 2:2.

Первый мяч в матче забил защитник «Монако» Джордан Тезе на шестой минуте. На 18-й минуте полузащитник Ламин Камара удвоил преимущество гостей. На 62-й минуте полузащитник «Тулузы» Джейсен Расселл-Роу отыграл один мяч, а на 90-й минуте Эмерсонн Коррейя да Силва забил второй мяч в ворота «Монако» и установил окончательный счёт — 2:2. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на поле на 61-й минуте и не отметился результативными действиями.

После 31 матча чемпионата Франции «Монако» набрал 51 очко и занимает седьмое место в турнирной таблице. «Тулуза» располагается на 10-й строчке. У команды в активе 38 очков.

В следующем матче чемпионата «Монако» на выезде сыграет с «Метцем» (2 мая), а «Тулуза» на день позже встретится со «Страсбургом».