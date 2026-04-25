«Атлетико» победил «Атлетик» в матче Ла Лиги благодаря голам Гризманна и Сёрлота

Завершился матч 32-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались мадридский «Атлетико» и «Атлетик» из Бильбао. Игра прошла на стадионе «Сивитас Метрополитано» (Мадрид, Испания). В качестве главного арбитра выступил Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания). Победу в матче со счётом 3:2 праздновали футболисты команды хозяев.

Первый мяч в матче забил защитник «Атлетика» Айтор Паредес на 23-й минуте. Форвард мадридского клуба Антуан Гризманн сравнял счёт на 49-й минуте. Через пять минут нападающий Александр Сёрлот вывел хозяев вперёд, а на 90+3-й минуте форвард оформил дубль. На 90+7-й минуте Горка Гурусета забил второй мяч в ворота хозяев, установив окончательный счёт в игре — 3:2.

После 33 матчей чемпионата Испании мадридский «Атлетико» набрал 60 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Атлетик» из Бильбао располагается на девятой строчке. У команды в активе 41 очко.

В следующем матче чемпионата «Атлетико» на выезде сыграет с «Валенсией» (2 мая), а «Атлетик» в этот же день в встретится с «Алавесом».