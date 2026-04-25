Хосеп Гвардиола оценил победу «Манчестер Сити» над «Саутгемптоном» в Кубке Англии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о победе своей команды в полуфинальном матче Кубка Англии с «Саутгемптоном» (2:1).

Кубок Англии . 1/2 финала
25 апреля 2026, суббота. 19:15 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
2 : 1
Саутгемптон
Саутгемптон
0:1 Азаз – 79'     1:1 Доку – 82'     2:1 Гонсалес – 87'    

«До этой игры «Саутгемптон» не проигрывал на протяжении 19 матчей, поэтому я и не думал, что эта встреча будет лёгкой. Та энергия, которую нам придали во втором тайме Жереми Доку и Савио, помогла, но если бы они начали этот матч с самого начала, то этой энергии бы у них не было. Особенно это касается Жереми: когда ты играешь каждые три дня, то риск травм значительно повышается. Футболисты, вышедшие в стартовом составе, заслужили это, они очень нам помогли.

Первый тайм получился неплохим. Мы особо не допускали моментов у своих ворот. Во втором тайме мы сыграли на том же уровне, что и с «Бёрнли», но, к сожалению, в чужой штрафной площади мы действовали недостаточно решительно. Пришлось дождаться, когда опорный полузащитник забьёт потрясающий гол. И Жереми забил наш первый мяч.

Сколько раз во втором тайме «Саутгемптон» пересёк центр поля? Один. Но какой гол они забили! Футбол непредсказуем. Надо отдать должное нашему сопернику за то, как он действовал в обороне и в целом провёл игру. Опять же, во втором тайме наша команда была просто великолепной. Мы создавали момент за моментом. Таков футбол. Сравнять счёт нам помог рикошет. Мы создавали моменты — это очевидно. Это футбол», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «горожан».

