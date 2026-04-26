L'Équipe оценил выступление Сафонова в матче с «Анже», где вратарь отыграл «на ноль»

Французское издание L'Équipe выставило оценки футболистам «ПСЖ» за матч 31-го тура Лиги 1 с «Анже» (3:0). Команды играли на стадионе «Раймон Копа» в Анже. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Жереми Стина.

Российский вратарь парижан Матвей Сафонов провёл на поле 90 минут и получил оценку 5. Так же оценили выступление Фабиана Руиса и Брэдли Баркола, заменённых по ходу встречи. Худшим в составе действующих чемпионов Франции стал нападающий Гонсалу Рамуш (3), получивший красную карточку на 74-й минуте. Наилучшим игроком обеих команд, по версии L'Équipe, стал защитник парижан Лукас Бералдо (8).

После 30 матчей чемпионата Франции «ПСЖ» набрал 69 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Анже» располагается на 13-й строчке. У команды в активе 34 очка после 31 игры.