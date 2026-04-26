Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Штутгарт — Вердер Бремен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

L'Équipe оценил выступление Сафонова в матче с «Анже», где вратарь отыграл «на ноль»

Комментарии

Французское издание L'Équipe выставило оценки футболистам «ПСЖ» за матч 31-го тура Лиги 1 с «Анже» (3:0). Команды играли на стадионе «Раймон Копа» в Анже. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Жереми Стина.

Франция — Лига 1 . 31-й тур
25 апреля 2026, суббота. 20:00 МСК
Анже
Анже
Окончен
0 : 3
ПСЖ
Париж
0:1 Ин – 7'     0:2 Маюлу – 39'     0:3 Бералдо – 52'    
Удаления: нет / Рамуш – 74'

Российский вратарь парижан Матвей Сафонов провёл на поле 90 минут и получил оценку 5. Так же оценили выступление Фабиана Руиса и Брэдли Баркола, заменённых по ходу встречи. Худшим в составе действующих чемпионов Франции стал нападающий Гонсалу Рамуш (3), получивший красную карточку на 74-й минуте. Наилучшим игроком обеих команд, по версии L'Équipe, стал защитник парижан Лукас Бералдо (8).

Фото: L'Équipe

После 30 матчей чемпионата Франции «ПСЖ» набрал 69 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Анже» располагается на 13-й строчке. У команды в активе 34 очка после 31 игры.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android