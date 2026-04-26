Кьеллини высказался о работе Спаллетти в «Ювентусе»

Бывший защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини, на данный момент работающий директором по футбольной стратегии туринского клуба, оценил работу главного тренера «зебр» Лучано Спаллетти.

«Ювентус» – идеальный клуб, даже когда дела идут плохо. Спаллетти даёт нам очень многое: я был убеждён, что он может стать лидером будущего, и именно это и произошло. Он умеет нагнетать и сбрасывать давление, что является отличительной чертой великих тренеров», – приводит слова Кьеллини журналист Николо Скира в социальной сети X.

Спаллетти возглавил туринский клуб в октябре 2025 года. Под его руководством команда провела 33 матча, в которых победила 19 раз. На данный момент «Ювентус», в активе которого 63 очка, располагается на четвёртой строчке в таблице Серии А.