Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Штутгарт — Вердер Бремен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кьеллини высказался о работе Спаллетти в «Ювентусе»

Комментарии

Бывший защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини, на данный момент работающий директором по футбольной стратегии туринского клуба, оценил работу главного тренера «зебр» Лучано Спаллетти.

«Ювентус» – идеальный клуб, даже когда дела идут плохо. Спаллетти даёт нам очень многое: я был убеждён, что он может стать лидером будущего, и именно это и произошло. Он умеет нагнетать и сбрасывать давление, что является отличительной чертой великих тренеров», – приводит слова Кьеллини журналист Николо Скира в социальной сети X.

Спаллетти возглавил туринский клуб в октябре 2025 года. Под его руководством команда провела 33 матча, в которых победила 19 раз. На данный момент «Ювентус», в активе которого 63 очка, располагается на четвёртой строчке в таблице Серии А.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android