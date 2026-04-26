Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Штутгарт — Вердер Бремен. Прямая трансляция
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Это почти идеальный момент». Энрике — о предстоящих матчах «ПСЖ» с «Баварией» в ЛЧ

«Это почти идеальный момент». Энрике — о предстоящих матчах «ПСЖ» с «Баварией» в ЛЧ
Комментарии

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о предстоящих матчах 1/2 финала Лиги чемпионов, в которых его команде предстоит встретиться с мюнхенской «Баварией».

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
28 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы находимся в действительно отличном состоянии. Независимо от состава и игроков, выходящих на поле, мы показываем хорошую игру, играем одинаково. Это почти идеальный момент, в заключительной части сезона, в полуфинале Лиги чемпионов, встретиться с «Баварией». Мы готовы и хотим насладиться этим моментом. Все мы, парижане, готовы. Мы хотим сыграть этот полуфинал с одной из лучших команд Европы на данный момент. Но мы чемпионы, мы хотим начать с победы», — приводит слова Энрике RMC Sport.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android