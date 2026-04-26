«Это почти идеальный момент». Энрике — о предстоящих матчах «ПСЖ» с «Баварией» в ЛЧ

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о предстоящих матчах 1/2 финала Лиги чемпионов, в которых его команде предстоит встретиться с мюнхенской «Баварией».

«Мы находимся в действительно отличном состоянии. Независимо от состава и игроков, выходящих на поле, мы показываем хорошую игру, играем одинаково. Это почти идеальный момент, в заключительной части сезона, в полуфинале Лиги чемпионов, встретиться с «Баварией». Мы готовы и хотим насладиться этим моментом. Все мы, парижане, готовы. Мы хотим сыграть этот полуфинал с одной из лучших команд Европы на данный момент. Но мы чемпионы, мы хотим начать с победы», — приводит слова Энрике RMC Sport.