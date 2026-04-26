Вингер «Манчестер Сити» Доку: наша цель неизменна — выиграть Кубок Англии

Вингер «Манчестер Сити» Жереми Доку поделился эмоциями от победы над «Саутгемптоном» (2:1) в полуфинале Кубка Англии. Футболист в этой игре отметился забитым мячом.

«Мы будем смотреть эту игру [«Челси» и «Лидс Юнайтед»], чтобы узнать своего соперника по финалу. В любом случае наша цель неизменна — выиграть Кубок Англии. К этому мы и идём.

Это была очень непростая игра, нам противостояла команда с компактной обороной. Достойный соперник, делающий акцент на защите. Мы ожидали, что будет трудно. Во втором тайме мы стали давить на них, но они забили гол. Мы осознавали, что нам необходимо забить в течение ближайших 10-15 минут. Мы продолжили гнуть свою линию, а потом забили два потрясающих мяча», — приводит слова Доку официальный сайт «горожан».