«Праздновали так, будто спаслись от вылета». Компани — о победе «Баварии» над «Майнцем»
Главный тренер «Баварии» Венсан Компани прокомментировал победу команды в матче 31-го тура немецкой Бундеслиги с «Майнцем» (4:3).
Германия — Бундеслига . 31-й тур
25 апреля 2026, суббота. 16:30 МСК
3 : 4
Бавария
Мюнхен
1:0 Кор – 15' 2:0 Небель – 29' 3:0 Бекер – 45+2' 3:1 Джексон – 53' 3:2 Олисе – 73' 3:3 Мусиала – 80' 3:4 Кейн – 83'
«В первые 20 минут мы были не так уж плохи в плане энтузиазма и энергии, но мы никак не могли зайти в штрафную площадь соперника. Подобное иногда случается, но в таком случае не стоит пропускать. Казалось, что к перерыву счёт мог быть 0:4 или 0:5. Всё дело в мастерстве и менталитете. То, как команда справилась с этим вызовом во втором тайме… Мы праздновали так, будто спаслись от вылета. Мне нравится такой настрой. Когда в конце сезона нужно чудо, нельзя начинать с нуля. Нужно обрести веру в себя, сегодня у нас это получилось. Для меня это основа всего», — приводит слова Компани официальный сайт мюнхенского клуба.
