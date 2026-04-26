«Праздновали так, будто спаслись от вылета». Компани — о победе «Баварии» над «Майнцем»

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани прокомментировал победу команды в матче 31-го тура немецкой Бундеслиги с «Майнцем» (4:3).

«В первые 20 минут мы были не так уж плохи в плане энтузиазма и энергии, но мы никак не могли зайти в штрафную площадь соперника. Подобное иногда случается, но в таком случае не стоит пропускать. Казалось, что к перерыву счёт мог быть 0:4 или 0:5. Всё дело в мастерстве и менталитете. То, как команда справилась с этим вызовом во втором тайме… Мы праздновали так, будто спаслись от вылета. Мне нравится такой настрой. Когда в конце сезона нужно чудо, нельзя начинать с нуля. Нужно обрести веру в себя, сегодня у нас это получилось. Для меня это основа всего», — приводит слова Компани официальный сайт мюнхенского клуба.