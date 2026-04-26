Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Штутгарт — Вердер Бремен. Прямая трансляция
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Праздновали так, будто спаслись от вылета». Компани — о победе «Баварии» над «Майнцем»

Комментарии

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани прокомментировал победу команды в матче 31-го тура немецкой Бундеслиги с «Майнцем» (4:3).

Германия — Бундеслига . 31-й тур
25 апреля 2026, суббота. 16:30 МСК
Майнц
Майнц
Окончен
3 : 4
Бавария
Мюнхен
1:0 Кор – 15'     2:0 Небель – 29'     3:0 Бекер – 45+2'     3:1 Джексон – 53'     3:2 Олисе – 73'     3:3 Мусиала – 80'     3:4 Кейн – 83'    

«В первые 20 минут мы были не так уж плохи в плане энтузиазма и энергии, но мы никак не могли зайти в штрафную площадь соперника. Подобное иногда случается, но в таком случае не стоит пропускать. Казалось, что к перерыву счёт мог быть 0:4 или 0:5. Всё дело в мастерстве и менталитете. То, как команда справилась с этим вызовом во втором тайме… Мы праздновали так, будто спаслись от вылета. Мне нравится такой настрой. Когда в конце сезона нужно чудо, нельзя начинать с нуля. Нужно обрести веру в себя, сегодня у нас это получилось. Для меня это основа всего», — приводит слова Компани официальный сайт мюнхенского клуба.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android