Штутгарт — Вердер Бремен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
Нападающий «Баварии» Кейн: мы отыгрались со счёта 0:3 и показали свой характер

Нападающий «Баварии» Кейн: мы отыгрались со счёта 0:3 и показали свой характер
Нападающий «Баварии» Гарри Кейн поделился впечатлениями от победы в матче 31-го тура немецкой Бундеслиги с «Майнцем» (4:3).

Германия — Бундеслига . 31-й тур
25 апреля 2026, суббота. 16:30 МСК
Майнц
Майнц
Окончен
3 : 4
Бавария
Мюнхен
1:0 Кор – 15'     2:0 Небель – 29'     3:0 Бекер – 45+2'     3:1 Джексон – 53'     3:2 Олисе – 73'     3:3 Мусиала – 80'     3:4 Кейн – 83'    

«Первый тайм был тяжёлым. Мы не показали свой привычный уровень игры, недостаточно хорошо контролировали контратаки, наша оборона допускала ошибки. Мы были немного небрежны с мячом. И нужно отдать должное «Майнцу»: они наказали нас за множество недочётов.

В перерыве мы говорили о том, что нам нужно играть интенсивнее. И, думаю, вы это увидели с первой же минуты второго тайма. Конечно, необходимо проявлять себя максимально, мы это и сделали, забив голы. Благодарю команду: мы отыгрались со счёта 0:3 и показали свой характер», — приводит слова Кейна официальный сайт мюнхенского клуба.

«Праздновали так, будто спаслись от вылета». Компани — о победе «Баварии» над «Майнцем»
