Нападающий «Баварии» Кейн: мы отыгрались со счёта 0:3 и показали свой характер

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн поделился впечатлениями от победы в матче 31-го тура немецкой Бундеслиги с «Майнцем» (4:3).

«Первый тайм был тяжёлым. Мы не показали свой привычный уровень игры, недостаточно хорошо контролировали контратаки, наша оборона допускала ошибки. Мы были немного небрежны с мячом. И нужно отдать должное «Майнцу»: они наказали нас за множество недочётов.

В перерыве мы говорили о том, что нам нужно играть интенсивнее. И, думаю, вы это увидели с первой же минуты второго тайма. Конечно, необходимо проявлять себя максимально, мы это и сделали, забив голы. Благодарю команду: мы отыгрались со счёта 0:3 и показали свой характер», — приводит слова Кейна официальный сайт мюнхенского клуба.